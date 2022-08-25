國民黨副主席夏立言訪陸，24日晚間在昆山與大陸海協會會長張志軍餐敘，對此，新北市長侯友宜今上午受訪表示，維護和平與區域穩定，是人民最優先的目標，各方面都要用平等尊嚴，釋出更多的善意。

另對於前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士學歷遭到「雙殺」，在野黨認為，總統蔡英文當初徵召林智堅參選桃園市長，一路力挺，應為她的識人不明、盲目背書，傷害台灣學術倫理，向社會道歉。對此，侯友宜表示，中華大學已做出裁定，尊重中華大學裁定。