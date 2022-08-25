艾成本月17日在王瞳家的蘆洲住所驟逝，昨(24日)家屬替他舉行追思音樂會，今經過經紀公司和社區管委會、教會友人協商下舉行超度祈福法會，從上午9時30分起分兩部分，表定直到下午4時30分結束，民視表示由於宗教信仰不同，王瞳和艾成爸媽不會參與。

艾成上週驟逝後，傳出與兩人所住的社區管委會在討論賠償和法會事宜時產生衝突，王瞳和艾成所屬的經紀公司民視之後回應，已和社區管委會有共識，於25日舉行超度祈福法會，費用將由鳳凰藝能以及王瞳支付，希望一切能順利圓滿。

昨在艾成的追思音樂會上，王瞳暴瘦現身，看似面容憔悴但強打起精神，第一階段獻唱時她便忍不住落淚，最後一段送別丈夫時更坦言第一時間知道艾成離去時，「只想去找你」，並祈請主能安慰她，王瞳說：「神透過各種管道讓我知道，你已經經在神旁邊，非常榮耀非常好！你透過其他管道跟我說，瞳瞳妳千萬不能做傻事，以為是去找你，其實是永別，好好活著，將來才會再見」。

據媒體報導，從該社區的公告中可知，今舉行法會有多項禁忌，59歲屬龍者正沖，下午3時出煞時25歲正沖，出煞2小時內不可叫全名，下午3時到5時住戶在家內、對外出入口和窗戶都需緊閉，孩子及身體不好的人不宜圍觀。而《ETtoday星光雲》報導，民視回應因宗教禮俗不同，王瞳和雙方家屬都不會到場，且今日還有其他行程，無法出席。

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