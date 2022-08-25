市定古蹟后里馬場馬廄，修復後規畫為實體馬展示及主題式教育展示區域。（台中市政府提供）

市定古蹟后里馬場場本部，後續規畫為新媒體藝術區。（台中市政府提供）

台中市后里區「后里馬場修復暨再利用工程案」，榮獲「2022國家卓越建設獎」最佳環境文化類卓越獎。文化局長陳佳君表示，未來將持續推動文化資源修復及活化再利用，讓大眾親近珍貴的歷史文化資產；也配合辦理教育推廣活動，使古蹟、歷史建築修復過程及歷史意義納入園區導覽，活化文資價值。

陳佳君指出，今年獲「最佳環境文化類卓越獎」的「后里馬場修復暨再利用工程案」，是針對具百年歷史、台灣僅存日治時期重要馬場之一的后里馬場，由市府斥資新台幣約5500萬元，進行馬廄、場本部、場長宿舍等4棟建物的修復工程，已於2018年7月底完工；後續並由單位使用舉辦各式活動及導覽，讓民眾更了解台中市珍貴的文化資產。

后里馬場其中「第一馬廄」、「第二馬廄」和「場本部」都是市定古蹟，為日治時期台中州產馬牧場創設的建築群；「場長宿舍」為歷史建築，原為獸醫辦公室，後期改建為場長宿舍使用，展現當時純熟的營建技術。這次修復除完整保存原有建築，更以後續使用功能進行再利用規畫。

陳佳君強調，其中第一、第二馬廄規畫為實體馬、主題式教育展示，場本部則規畫為新媒體藝術區；場長宿舍因量體規模較小，規畫為後續行政辦公室使用。修復完工後，除將展示品種馬匹及相關配件外，也配合辦理教育推廣活動，使古蹟、歷史建築修復過程及歷史意義納入園區導覽，活化文資價值。