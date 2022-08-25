隨著工業4.0浪潮席捲全球，智慧製造已成為製造業發展趨勢，當企業紛紛挹注資金導入自動化設備來提升工廠營運效率及生產品質，IT應用加上日益智慧化的OT製造場域，使得網路罪犯可攻擊的面向增加，攻擊者藉由漏洞發動惡意軟體攻擊，控制目標電腦竊取企業機密資料進而勒索大筆贖金，導致工廠營運停擺與停工損失的事件層出不窮，讓製造業面臨前所未有的資安危機。

為了協助製造業者強化設備防禦、提升企業資安韌性，全球工業物聯網資安領導廠商TXOne Networks（睿控網安）將於台北國際自動化工業大展中還原智慧製造中常見的中央廠務監控系統場景，模擬多種系統遭遇勒索軟體攻擊、入侵的過程，實機演繹廠務端OT攻防現況，並從OT零信任防禦、資產生命週期防護觀點，展示TXOne Networks高可適性的OT資安解決方案，助企業完善OT資訊安全防護網，抵禦工業物聯網應用環境複雜多變的資安威脅。

OT資安攻擊事件頻傳，顯示工控環境已成為駭客鎖定攻擊的場域，當OT與IT逐漸融合，面對複雜、變化快速的駭客攻擊行為，零信任的資安管理策略與設備資產維護思維將越顯重要，根據睿控網安2022上半年觀察，攻擊漏洞多發生在工控環境使用的軟體、控制器、工業交換器、人機介面設備等，這些軟硬體設備一旦被攻擊就會連帶影響到廠務端中其他多個領域及工控設備，因此從設備入廠、配置、生產到維護，必須確保每一個階段都能讓資產生命週期受到完整保護，並透過重重零信任的驗證機制消除資安風險以確保產線營運韌性，才能避免因駭客滲透攻擊而付出高昂代價。

此外，由於在智慧製造科技廠房中有很多獨立的監控系統和設備，如電力備援、空調環境、氣體管理、水處理、化學品供應等系統都會透過中央廠務監控系統進行監控、整合蒐集數據來提升工廠生產效率，因此當中央廠務監控系統遭受到駭客攻擊，或者是因為駭客攻擊導致其他系統連帶受到波及，所面臨的問題往往不只有資料以及資產設備損壞，更有可能會因為廠務系統功能失效，造成人員生命安全的威脅，導致無可挽回的狀況發生。