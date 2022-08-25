中華職棒本季迎來睽違2年的明星賽，7月底在台中洲際棒球場迎來近1萬6千人進場，寫下史上第4多觀眾數，除明星隊與中華隊的較勁，現場齊聚50位啦啦隊美女更成為超大焦點，而樂天新人氣指標林襄也代表球隊參與這場盛會，過程中她不過只在場邊與同事聊天，就讓中信兄弟洋投德保拉看到魂不守舍，德保拉事後更坦承對方很漂亮，想交這類型的女友！

中職明星賽過去將近一個月，但過程中發生的趣事仍讓球迷們難忘，除了選出聯盟各路好手參賽，首日台中洲際棒球場更齊聚各隊共50位啦啦隊美女應援，讓眾人大飽眼福，而因此受益的或許不只球迷和電視機前的觀眾，當天先發洋投德保拉更「光明正大」在場邊猛盯著樂天人氣美女林襄，還坦言對方真的很漂亮，逗趣一幕被上傳到Youtube。(此影片由《A~來看球》頻道授權使用)

影片中德保拉看似在與旁人聊天，卻不斷將頭轉向啦啦隊應援舞台，接著看到林襄，毫無保留猛盯著對方背影，還作勢希望她能轉過來，手裡拿著球的他看到目不轉睛。而受訪時德保拉直言希望能交到林襄等級女友，還不挺自家啦啦隊女神峮峮，覺得林襄更漂亮，表達對這位新人氣王的愛慕之情，日後雙方會有什麼有趣互動，令人相當期待。