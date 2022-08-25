藝人邵岱兒(Debbie)擁有亮眼外貌與姣好身材，加上頂著英屬哥倫比亞大學UBC金融系的高學歷出道，被粉絲封為「學霸女神」，2016年受邀節目《綜藝玩很大》當來賓時，出色表現讓知名度暴增，常在社群網站分享日常的她，近來上傳一張自拍照，只見傲人上圍全被看光，立刻引起網友討論。

邵岱兒在instagram曬出自拍照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑及搞怪表情，接著手舉一杯咖啡寫下：「一天一杯咖啡」，不過眾多網友目光則是聚焦在傲人火辣身材上，只見她身穿粉色比基尼，一對超巨上圍根本藏不住，由於直接露出大半截，香豔火辣的畫面逼近18禁，尤其她直接貼在鏡頭前，視覺效果更加震撼，讓網友們看得血脈賁張，捨不得將視線移開。

對此，網友紛紛留言：「女神好身材名不虛傳」、「一天一張美照好幸福」、「好迷人的身材，超性感的流鼻血視角」、「這件泳衣甜點樣款很可愛」、「身材火辣到要噴鼻血了」、「一天一杯咖啡，每天愛妳多一些」、「粉紅很適合妳」、「好辣，身材超好到快掉出來了」、「太過份，美得爆燈」、「我在照片中真的沒看到咖啡」。

邵岱兒之前為自創品牌宣傳，只見她親自穿上交叉式穿泳裝，除了露出深邃事業線，更大方曬出一對傲人北半球，加上高開衩泳褲只包住重點部位，畫面十分養眼惹火，尤其轉身時性感美背展露無遺，還加碼放送渾圓蜜桃臀，根本送給粉絲滿滿福利。