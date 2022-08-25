彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮最近陸續看了5名年長男性，自訴確診或施打疫苗產生後遺症。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

經醫師檢查後，發現就醫的長者都是攝護腺肥大，與確診或疫苗無關。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

蔡卓榮強調，年長男性若有發現解尿變慢，尿尿都要超過30以上者，最好到泌尿門診做尿速檢查，只需要解一次小便的時間就可以獲得報告。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

衛福部彰化醫院泌尿科門診，最近有許多年長男性自訴確診或施打疫苗後，出現頻尿、尿速慢等後遺症，經醫師檢查後，發現就醫的長者都是攝護腺肥大，與確診或疫苗無關，醫師提醒，確診或施打疫苗確實會產生副作用，但切勿不要自行猜測，有疑慮就看醫生，才能對症下藥。

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮最近陸續看了5名年長男性，自訴確診或施打疫苗產生後遺症，78歲的王先生在確診康復後，經常頻尿、小便力道減弱等，他認為是確診所造成，經過「尿流速儀」檢測，解尿流速每秒只有6.1毫升，與正常每秒15毫升以上有相當落差。

蔡卓榮說，還有另外1位57歲的陳先生情況類似，一樣是尿速變慢又頻尿，經檢查確定是攝護腺肥大，他相當震驚，不敢相信自己不到60歲也會攝護腺肥大；通常攝護腺肥大是隨著年齡增長而生，儘管有研究新冠病毒會影響泌尿系統，但不太可能讓攝護腺短時間肥大。

蔡卓榮也說，「囝仔放尿泉過溪，老人放尿滴著鞋」這句話就是凸顯性年紀大之後常見的身體變化，包括攝護腺肥大，根據統計50歲以上男性約有50％有攝護腺肥大問題，80歲以上則有高達90％以上，雖然不會危及生命，但卻生活品質造成嚴重傷害。

蔡卓榮強調，年長男性若有發現解尿變慢，尿尿都要超過30以上者，最好到泌尿門診做檢查，只需要解一次小便的時間就可以獲得報告，也可以進一步做超音波檢測，檢視尿餘量與攝護腺健康狀況，若長期不處理，恐造成膀胱結石、尿道感染，甚至惡化成尿毒症。