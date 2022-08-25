前新竹市市長林智堅碩士論文風波不斷，台大國發所的碩士論文在8月9日被認定抄襲，昨（25日）中華大學科管所的碩士論文也被判定抄襲，且兩間學校都要收回碩士學位。而臉書粉專《不禮貌鄉民團》今發現，中華大學的官網上的仍將林智堅列為傑出校友，應該要趕快重整囉！引起網友熱烈討論。

臉書粉專《不禮貌鄉民團》今在臉書發文分享，中華大學官網上的「傑出校友」名單上，前新竹市長林智堅仍在上面，提醒中華大學可能需要重整名單，別讓後面的學子覺得不光榮。從截圖畫面中可見，林智堅被列為「108學年度傑出校友」，下面的介紹還寫著「科技管理學系碩士班畢業」。

貼文引起網友討論，「他哪裡不傑出了？前無古人，印象所及應該是國內第一個雙碩士抄襲被拔掉的人，這是史詩級成就」、「夜間部能夠出一個市長，就真的很傑出」。另有網友則說，可能需要改的地方是碩士學位的部分，畢竟他大學也念中華大學，後來也的確當過新竹市市長，稱得上是傑出校友。

而《中時新聞網》上午11時左右到中華大學官網查詢，發現林智堅仍被列在傑出校友的部分，但是下方的「科技管理學系碩士班畢業」的學歷介紹已經被移除了。

林智堅被檢舉在台大國發所和中華大學科管所發表的兩篇碩士論文都涉嫌抄襲，兩校隨後啟動相關調查，台大學術倫理審定委員會率先於8月9日認定，林智堅論文嚴重抄襲，並撤銷其碩士學位。後來，中華大學昨也公布審議結果，同樣認定林智堅論文涉及抄襲，並將同步撤銷其碩士學位。