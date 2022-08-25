台積電與索尼合資在日本熊本蓋12吋晶圓廠，初期採用22~28奈米製程，日經中文網撰文指出，台積電採用的FinFET技術，如果按人類的成長階段來形容，FinFET是高中生，技術略輸給美國，美國則是大學生教師。

報導形容，台積電FinFET技術是高中生，至於日本的Planar FET技術則是結構最簡單的晶片，相當於初中生，因此，日本吸引台積電進駐的意義重大，未完成高中課程的日本，照理說得先向「高中生王者」台積電請教，至於美國半導體技術則是「大學生家庭教師」更上一層樓。

日本想吸引國外半導體企業設廠，或許也曾討論「美國和台灣誰是首選」，但是，台積電相對於IBM與英特爾，雙方合作的意義有所不同，報導分析指出，仍未完成高中課程的日本要掌握全環繞柵極技術（GAA：Gate-all-around），按常理來說也許存在困難，因此首先有必要先向台積電請教，再跟美國學習討教，這也是美日合作成立半導體研發中心的考量原因。

微驅科技總經理吳金榮則在《金臨天下》節目中指出，日媒這個比喻是不恰當的，台積電不是高中生，已經是博士後研究了。他強調，台積電技術領先全世界，儘管韓廠三星搶先宣布3奈米GAA技術量產，不過根據業界傳出來的消息，三星良率並不太好；至於台積電之所以會去日本，除了日本政府極力邀請外，另外一個關鍵是台積電的大客戶SONY在日本，台積電可以著眼未來SONY以及汽車電子的市場。

網友紛紛表示「台積電3奈米都要出來了還是高中生，日本人真嚴格」、「高中生然後最高製程市佔9成，難怪日本半導體輸光光，連實力都看不清」、「難怪日本半導體輸這麼慘」；但也有網友認為日媒說法合理「台積電技術輸美，強的是良率量產」、「真正關鍵技術都掌握在日美歐，台灣產業唯一就是良率好而已」、「跟美國比技術確實比較弱吧」、 「日媒重點在罵自己國家只有國中生程度」。