計程車司機李健忠不滿酒醉乘客亂踢座椅，竟持螺絲起子猛刺對方頭、頸部十多下，導致頸椎脊髓損傷及右肢無力失能，檢方依殺人未遂罪起訴求處無期徒刑，最高法院駁回李的上訴，考量他否認犯行，未與被害人達成和解，依殺人未遂罪將他判刑7年10月定讞。

52歲李男從2004年起多次因不滿被人超車，或與乘客爭執細故，動輒對人暴力相向，一度被提報流氓，2006年9月9日，李因巷弄會車持刀猛刺邱男38刀致死，當時法院考量他精神耗弱，輕判14年8月徒刑確定。

李男2019年6月28日獲假釋出獄後，繼續開計程車，去年4月4日凌晨搭載廖姓男客行經新店區安民街時，不滿廖發酒瘋在車上亂踢，把廖拖到車外，用螺絲起子猛刺頭、頸十多下後離去。

一審台北地院考量李男因一時情緒失控即持械攻擊乘客，並有意致其於死，影響社會治安甚鉅，所為應受相當程度之刑事非難，考量他犯後除主張其先遭被害人毆打外，坦承大部分客觀事實，依殺人未遂罪判刑8年，二審高院改判7年10月，最高法院駁回上訴確定。