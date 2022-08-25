俄烏戰爭已經開打6個月，如今已經演變成消耗戰，普丁還沒有完成掠奪烏克蘭的目標，近日有消息指出，時序進入秋冬可能會出現轉折點，俄羅斯希望天然氣「武器化」能發揮效果，在冬季能源緊縮的狀況下，讓歐洲及烏克蘭妥協。

路透社報導，2位熟悉克里姆林宫策略的消息人士指出，對於歐洲人而言，由於能源嚴重短缺，會有一個艱難的冬天，可能會出現抗爭或騷亂，迫使歐洲領導人開始思考是否要繼續支持烏克蘭，甚至出現達成協議的想法。

另一名消息人士則說，「莫斯科認為，他們已經發現歐洲團結的想法搖搖欲墜，並預計在冬季能源危機時，會加速這個狀況，如果戰爭拖到秋冬，那是非常辛苦的，所以烏克蘭人可能會要求和平。」

戰爭爆發後，歐美各國雖對俄羅斯發動經濟制裁，但也得承擔能源供應量不足的影響，俄羅斯已將天然氣輸氣量降至戰爭前的20%，時不時又會以維修設備為由停止北溪1、2號管線的運作，使得歐洲出現嚴重能源與經濟問題。

然而，烏克蘭與其支持者則強調，他們並沒有放棄的計畫，不願具名的美國官員則表示，到目前為止，他們沒有看到支持烏克蘭的態度有動搖的跡象。