開放原始碼軟體解決方案供應商Red Hat宣布推出新版本Red Hat OpenShift Platform Plus，提供超越基礎Kubernetes平台、涵蓋儲存與管理等多面向的全新功能。作為單一Kubernetes平台的Red Hat OpenShift Platform Plus可在傳統資料中心、分散式邊緣營運或多個公有雲環境中，進一步擴展企業IT應用情境。

Red Hat副總裁暨平台事業群總經理Joe Fernandes表示，隨著企業投入現代應用程式，打造更完善、貼近快速變化的用戶體驗，更需要能在多元環境如資料中心內的傳統應用程式、跨越邊緣和多個公有雲的容器化工作負載，保障一致性的平台。奠基於本次更新，Red Hat OpenShift Platform Plus將持續提供一致性基礎，並能強化管理、改善數據彈性、展現更強大資安態勢的全面性整合工具。

Gartner在《創新領導者定向雲原生容器生態系指南》報告中建議「企業在一致性平台實現標準化，盡可能延展其應用場域。」隨著企業拓展應用程式滿足不斷變化的需求，Kubernetes 驅動的雲平台不僅需橫跨開放式混合雲基礎架構足跡，也需顧及在此基礎上運作的各種工作負載和應用程式。

隨著企業持續擴展操作環境，對於異質足跡的高一致性需求也隨之增長。Red Hat OpenShift 4.11奠基於Kubernetes 1.24與CRI-O 1.24 執行介面，使用者因此能更輕易地透過各種方式、跨開放式混合雲隨地取用企業級Kubernetes平台。最新版本的Red Hat OpenShift 可協助企業從主要公有雲如AWS、Azure的市集直接安裝 OpenShift，企業可彈性選擇運行OpenShift的方式，而IT團隊也能滿足不斷變化的技術需求。