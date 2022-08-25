Western Digital推出全新品牌SanDisk Professional，提供內容創作者和專業人士頂級儲存解決方案，隨著專業內容持續多元發展，拍攝或創作的內容需要儲存、傳輸、卸載、分享以及歸檔；SanDisk Professional可提供一系列特製化工具協調此過程中的每個步驟。不管是製作最新賣座電影、捕捉旅行婚禮的精彩瞬間，乃至於管理關鍵業務內容，強大的SanDisk Professional系列產品都能為全球各產業工作者量身打造可擴充、高效能且可靠的解決方案。

隨著專業內容持續多元發展，拍攝或創作的內容需要儲存、傳輸、卸載、分享以及歸檔；SanDisk Professional 可提供一系列特製化工具協調此過程中的每個步驟。

野外探險攝影師兼電影工作者Lucas Gilman表示，身為專業攝影師和電影工作者，能否順利完成工作攸關生計，且不容許任何差錯；因此每次出外景時，我需要最先進、可靠且值得信賴的設備。長期以來，我始終使用SanDisk和G-Technology解決方案以專注當下、確保創作過程不會中斷，更不必擔心產品無法跟上技術需求。

SanDisk Professional PRO-TEAM大使、獲獎導演及電影攝影師 Michael Coleman 表示，身為電影工作者，我投入大量時間進行現場拍攝。除專心製作引人入勝的電影，我也花費不少時間尋找簡化製作流程的方法，尤其著重改善資料儲存和傳輸速度。SanDisk Professional 系列產品深入了解現今電影工作者的需求，使用該產品就像獲得可靠的技術夥伴，能協助優化我的製作流程。