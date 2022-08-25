彰化家扶中心日前在和東國小舉辦「2022矽品助學，夢想啟程獎助學金頒獎及彰化家扶愛的循環」暑期課輔安親班結業式。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化家扶中心日前在和東國小舉辦「2022矽品助學，夢想啟程獎助學金頒獎及彰化家扶愛的循環」暑期課輔安親班結業式。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化家扶中心日前在和東國小舉辦「2022矽品助學，夢想啟程獎助學金頒獎及彰化家扶愛的循環」暑期課輔安親班結業式。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

「矽品家扶佰元俱樂部」滿22年，矽品公司每個月藉由同仁聚沙成塔力量幫助家扶，捐助金額累積達1172萬1344元，並認養303名國內兒少。2009年4月矽品公司彰化廠成立後即開始捐助彰化家扶中心，今年迎接開學再度捐贈12萬元給60位績優兒童。

家扶中心日前在和東國小舉辦「2022矽品助學，夢想啟程獎助學金頒獎及彰化家扶愛的循環」暑期課輔安親班結業式，180名家扶兒、家長與貴賓參與。各班家扶兒靜態展現7周學習作品，和唱跳俱佳的動態表演。

矽品公司總務警勤處經理徐美惠表示，「矽品家扶佰元俱樂部」每個月藉由同仁聚沙成塔的力量實踐公益行動，百元、千元，自由樂捐，每個月累積，對同仁而言是月行一善，長時間下來卻形成助善的可觀力量，2019年開始結合彰化家扶暑期課輔班成果發表進行助學金頒贈，去年又捐贈防疫物資箱，提供家扶兒及時的幫助。

今年度60位領獎的孩子當中有20位是第一次領獎，興奮領取人生第一份助學金，親自製作感謝卡表達謝意。

和東國小校長柯伯儒表示，彰化家扶暑期課輔班今年以『綠色生活」為主題，各班結合生態保護、體驗教育、食農教育、生活科學、健康體能」等元素，以生動有趣方式將知識融入課程，幫家扶兒拓展視野，暑假學習生活更豐富。

今年第一次擔任課輔大專生的小薇，自小學就參加家扶舞蹈班，透過才藝培訓增添自信，今年考取國立大學法律系，擔任課輔班小老師，除了帶給學弟妹們正向引導，也希望自己有能力回饋，七周課程挑戰，收穫滿滿；就讀小五的小婷，不擅互動，經由大哥姊溫馨引導動，變成喜歡來課輔班，還成為其他孩子的小幫手。

彰化家扶主任王震光表示，矽品期對彰化家扶的大力支持，每年開學前夕捐贈助學金給60位國小學童，讓家扶兒可添購文具用品與新鞋。並感謝雄中64級同學會特別自高雄北上致贈中心35位學子參考書，增加學習的競爭力，呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代」募款計畫。