台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，兇嫌林信吾23日被逮捕歸案，台灣治安敗壞導致總統蔡英文臉書被憤怒民眾灌爆。臉書粉專「工程師看政治」整理出蔡英文近年「X話」回顧，包括小燈泡事件、普悠瑪翻車事故、警員李承翰遇刺、台鐵太魯閣號事故等，痛批蔡根本都在表演，「走個過場，然後忘記」。此文獲大批網友共鳴，紛紛湧入留言表示悲憤。

「工程師看政治」昨（24）日在臉書發文表示，如果每次出事，總統只需要表示哀悼、套公式寫文章、去現場眼神堅定的演戲，「走個過場，然後忘記」，那台灣人從鄉土劇裡，找個演員上去就可以了，根本就不需要蔡英文這個人。

文章列舉出蔡英文從2016到2022的「X話」回顧：

◆ 2016/3/29，小燈泡事件，蔡英文：

「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會盡全力把他們都補好」。

蔡英文除了表示哀悼和不捨外，還說為了避免全台人民生活在恐懼中「政府要負擔起最大的責任」

◆ 2018/10/28，普悠瑪翻車事故，蔡英文：

「台鐵的改革沒有上限。對於我宣示的每一件改革目標，我只接受一個結果，就是改到好為止。台鐵要找回過去的榮耀，只能破釜沉舟，改革到底。」

「我也要求交通部跟台鐵，在總體檢和改善工程落實前，要立即強化普悠瑪號的安全營運作為。該增加的人力、該強化的防錯機制、該補強的硬體，一項也不能少。」

◆ 2019/7/4，警員李承翰遇刺，蔡英文：

今天一早，得知年輕的鐵路警員李承翰傷重不治，我感到無比沉痛。

承翰的犧牲再次提醒我們，第一線員警的勤務，有非常高的風險。為了防範類似的事情再度發生，我已經要求警政署，要做幾件事：

一、增加公共運輸警力，保障乘客的安全，也增加警察執勤時的支援。

二、檢討第一線執勤人員的裝備，增加同仁面對風險時的安全。

關於承翰個人，除了表達我個人的哀悼之意，我也會調整行程前往慰問家屬。另外，我已經請內政部務必全力協助家屬處理治喪事宜，並且幫承翰爭取最高撫卹。

◆ 2021/4/7，台鐵太魯閣號事故，蔡英文：

台鐵事故對全體國人帶來衝擊，替乘客傷亡悲傷，替年輕駕駛不捨，正因如此，改革台鐵勢在必行，台灣各地的民眾都值得擁有一條安全回家的路，「改革台鐵我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心，請大家信任政府，和我們一起來努力。」

◆ 2022/8/24，台南殺警奪槍，蔡英文：

凃明誠和曹瑞傑都是年輕又優秀的警察，在執行勤務中，不幸發生憾事，我們同感哀慟與不捨。

在今天早上，我已經指示行政院和相關部會，不但要依法嚴查嚴辦，更要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

我也要再次重申，政府維護治安的公權力，絕不容許任何挑戰。

此文湧入約2000人按讚、近200則留言與超過150次分享，迴響熱烈。網友表示：「其實看看他們現在推出的新候選人們就知道的，都是找年輕漂亮的，又豈止她自己是鄉土劇演員而已，各個都是」、「真的很想哭！這個政府到底除了一張嘴，還會什麼？」「現在還相信民進黨會抗中保台的，真的沒救了！」「光是一個用愛發電就夠恥笑萬年了」、「我已經指示___，不但要___，更要___，持續強化___，我要再次重申___，政府___，絕不容許___」。