伊丹十三51歲初執導筒拍攝《葬禮》。（金馬提供）

伊丹十三在住院期間拍攝《大病人》。（金馬提供）

2022金馬影展24日率先公布影迷許願已久的日本名導伊丹十三導演專題。影展經歷10年聯繫籌備，終於在日本片商伊丹製作公司、導演妻子也是演員的宮本信子女士，和亞洲發行商日本映画放送公司的大力協助，以及台灣發行工作室的規劃下，完整邀集伊丹十三導演10部經典作品4K全新數位修復版，其中更有9部將在金馬影展世界首映。

日本八○年代影壇代表導演之一的伊丹十三出身電影世家，父親伊丹萬作也是知名導演。伊丹十三高中畢業後，於新東寶編輯部任職，也從事過商業設計，26歲時以演員出道，與市川崑、大島渚、森田芳光等大導演都有合作。他在51歲初執導筒，便以《葬禮》展露驚人才華，勇奪日本金像獎最佳影片。導演生涯一共推出10部藝術娛樂兼具的傑作，而且每部作品幾乎都由影后妻子宮本信子擔綱主演，鶼鰈情深合作無間，傳為影壇佳話。

伊丹十三擅以荒謬誇張的黑色幽默，嘲諷新舊文化的矛盾與衝突，揭開現代社會的貪嗔愛慾人性百態。《葬禮》藉由繁瑣的傳統儀式，犀利對照現實的醜陋真相。結合西部片和日本拉麵文化的《蒲公英》，對於食的堅持，把愛慾、生死，都蘊藏在一碗麵裡。

《女稅務員》、《女稅務員2》將鏡頭轉向日本泡沫經濟下的房地產商及宗教團體，直視「金錢至上」的價值扭曲，情節發展卻又大快人心。《鴻運女》透過傳說能帶來好運的藝妓，反諷日本父權社會的物化女性。而進一步描述女律師對抗黑社會的《民暴之女》卻為他引來殺身之禍。

然而暴力攻擊並沒讓伊丹十三停止創作，反倒把住院期間的觀察拍成引人深思的《大病人》。《靜靜的生活》改編妹夫也是諾貝爾文學獎得主大江健三郎的作品，平實真摯。《超市之女》取材自日本超市五花八門的銷售手段，側寫正直與嘩眾的區別。遺作《受監護的女人》則從警察監護目睹邪教殺人案的女星，構成張力十足的犯罪喜劇。

2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日周五晚間舉辦選片指南，10月22日下午1點於官網開始售票。更多影展訊息與精彩片單，將陸續公布，敬請拭目以待。