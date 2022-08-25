大陸42歲氣質女星高圓圓與趙又廷於2014年結婚後，共同育有1名女兒Rhea，婚後她大量減少工作量，用更多時間在家陪伴女兒，但仍經常於網路上分享私下穿搭照，受到大批粉絲喜愛。而近日她也被大陸八卦媒體拍到帶著3歲女兒到公園玩樂的私下真實模樣，再度引起目光。

大陸八卦媒體《搜狐娛樂》日前拍到高圓圓帶著3歲女兒Rhea，前往公園玩樂時的模樣。當時的高圓圓頭上戴著遮陽帽與口罩，身上則是穿著藍色上衣搭配白色短褲與涼鞋，整體造型相當隨興、舒適，但她即使將臉部包得緊緊的仍遮不住星味。而女兒Rhea則是穿著藍色小洋裝與白色涼鞋，等待過馬路時，撒嬌的抱著高圓圓的美腿久久不放，直到保母車抵達才鬆開媽媽的腿自行上車；隨後高圓圓又帶著女兒前往冰店大吃冰淇淋，母女倆再開心的回家。

而網友看到這一幕也忍不住紛紛留言「Rhea長大了，真可愛」、「抱媽媽大腿撒嬌呢」、「吃到冰淇淋滿臉開心」、「好有愛的畫面」、「高圓圓真的是很用心的陪女兒」、「抱媽媽大腿的模樣太可愛了」、「

高圓圓的女兒被拍到一把抱住媽媽長腿的可愛模樣。（圖／微博@搜狐娛樂）

事實上，高圓圓無論是婚前婚後都相當低調，也鮮少公開放閃，但日前她也曾罕見曬出自拍與「他拍」的照片，同樣閃瞎一票粉絲，直呼「趙又廷，奪妻之仇不共戴天」、「趙又廷，出來單挑」、「太美了太美了」、「雖然他拍很美但自拍更美」。