郭姓男子愛慕飾品店女店員，等她下班後尾隨到捷運站告白遭拒後，竟每天到飾品店外徘徊，還打電話向店家投訴她上班摸魚，遭騷擾長達2年，女店員在今年6月《跟蹤騷擾防制法》上路後，憤而提告；台北地檢署今依違反跟騷擾法起訴郭男，成為北檢首宗跟騷法起訴案例。

檢方調查，郭男2年前因心儀在北市西門町某飾品店工作的女店員，向她告白遭拒後，郭男竟每天到飾品店外徘徊幾十分鐘，還打電話給她的老闆投訴她上班不認真。

今年6月，跟騷法上路後，郭男仍每天到飾品店外，女店員報警提告。檢方庭訊時，郭男否認跟蹤及騷擾對方。檢方比對證人說詞，並勘驗飾品店附近的監視器畫面，認定郭男涉嫌跟騷女店員，今依法起訴。

全國首宗涉犯跟騷法案件，是宜蘭張姓男子為了逼前妻復合，在短短12小時內狂打300通電話給前妻，還恐嚇「不殺你不甘心」，甚至到前妻工作地點及住處盯梢、丟玻璃瓶，宜蘭地檢署以張男有反覆實施之虞聲押獲准，並於今年6月21日，宜檢依違反跟騷法起訴張男，成為全國首宗跟騷法起訴及羈押的案例。