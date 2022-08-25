在知名導演李行（1930-2021）過世一週年，重新欣賞半個也紀前的《秋決》，感嘆特別深刻。秋風蕭瑟，層林盡染，影片拍得典雅細緻，尤其經過專業修復，感覺特別好，但是「溺愛」的老話題，彷彿困擾著世世代代。

而片中的要角，從導演李行，飾演蓮兒的女主角唐寶雲（1944-1999）、飾演男主角裴鋼歐威（1937-1973）、老奶奶傅碧輝（1924-2003）、牢頭葛香亭（1917-2010）、縣太爺崔福生（1931-2013）都已離世，面對著他們半世紀前，嘔心瀝血的遺作，倍感珍貴。

《秋決》全片是在攝影棚內拍攝，卻能以寫實的搭景，細膩呈現出大自然的季節變化，當秋風漸近，秋意蕭索，而男主角面臨秋季處決的心境轉折， 堪稱早年電影美學的絕作。

秋決的故事大綱，其實很簡單，自幼被富貴人家的祖母，從小溺愛縱容，血氣方剛的孫子裴剛，竟為了一名風塵女子，而失去理智，砍殺了3條人命，又仗勢凌人、語多頂撞，遭判處死刑。

老祖母對於裴家單傳的孫子裴剛，不惜動用權貴，散盡家財、典當田地，也要營救愛孫出獄。但聖令如山，裴剛在死牢中等待著秋時的處決，裴剛面對自己所犯下的過錯，始終將之歸咎於祖母。而蓮兒是裴奶奶從小養大的遠房親戚，她答應裴奶奶與牢中的裴剛成親，以延續香火、傳宗接代。

初次入牢，倉促氛圍中，洞房花燭夜落空，祖母卻因屋外苦等，寒凍傷身，一病不起。奶奶過世後，蓮兒銜命，繼續前往牢房與裴剛成親，結下珠胎，而裴剛蠻橫的性格，也在善良忠誠的蓮兒，循循善誘下，深受感化，性格逐漸轉變，同時，不捨奶奶為他受寒病死，自責難過。

秋決之日到來，裴剛決定面對自己所犯的過失，不再成為裴家千古罪人，他乖順地套上刑具，安靜坐上囚車，穿過蕭瑟秋林，從容赴死，他人生中第一次付出的代價，就是面對死亡，格外讓人扼腕三嘆。

這部片子，是李行經典作品之一，1972年上映後，不只橫掃最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角以及彩色攝影獎，當屆金馬獎五項大獎，更被香港電影金像獎評為最佳華語片百強之一。

男主角歐威繼1967年的《故鄉劫》後，又在1972年獲得兩屆金馬獎最佳男主角獎，翌（1973）年因腎臟病去世，得年才36歲，也是唏噓。

作者為典藏雜誌社社長

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