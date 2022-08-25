余祥銓今（25日）迎來38歲生日，最近痛失姐姐的他翻閱過往影片，發現去年余苑綺剛手術完，身體還很虛弱，但仍堅持到場為自己慶生的影片，忍不住觸景傷情，他透露希望晚上能夠夢到二姊，並感性告白：「辛苦了，我的姐姐。」

余祥銓及家人面臨余苑綺離世還是相當痛心，但面對大眾時總維持強忍情緒，余祥銓今天迎來38歲生日，在IG的限時動態中，PO出去年的自己的慶生影片，可見到爸爸、媽媽、女友柔柔、余苑綺和外甥女都在開心地為他唱生日快樂歌，回憶道當時余苑綺才剛動完手術身體仍相當虛弱，但為了心愛的弟弟仍到場慶祝。

余祥銓的限時動態，還是相當不捨二姐。(圖/余祥銓 IG)

不僅如此，大家唱完生日快樂歌要許願時，余祥銓更是堅定看著余苑綺大聲說出「希望二姊身體健康」，看著這段影片回想每個珍貴回憶，他忍不住感嘆：「今年等不到妳幫我吹蛋糕，妳就先回天家了，嗯…希望今晚可以夢到妳，只想對妳說，辛苦了，我的姐姐。」

藝人余天之女余苑綺近年飽受癌症的折磨，努力抗癌8年後，仍不敵病魔於21日病逝，消息曝光後引發外界震驚與不捨。余苑綺罹患直腸癌，前後做過70次化療，但還是3度復發，癌細胞持續擴散全身，連站立都有困難，但她依舊保持開朗的一面，留給後人無限追思。