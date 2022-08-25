夏浦洋（左起）、曾昱嘉、江宏傑、錢薇娟、郭泓志、陳妤、翁滋蔓。（MyVideo提供）

陳妤（左）在比賽中全力以赴。（MyVideo提供）

曾演出戲劇《我們與惡的距離》、電影《可不可以，你也剛好喜歡我》受到矚目的陳妤，近日參加《全明星運動會4》展現優異的運動水準，她身處錢薇娟帶領的藍隊，笑說每周都對錢薇娟有新的發現，「錢姐很神奇，相處時間有限，但她都可以快速看見每個人的問題。」

沒有相關體育背景的她，私下很喜歡運動，卻鮮少有運動的照片和影像，便和公司討論是否要參加，「如果在運動中拼命又自由的樣子可以被記錄下來，我覺得是很棒的事情。」她也表示決定參加另一因素是想藉由訓練、比賽提升心理素質，期許能成為更溫柔、更強大的人。

陳妤表示因腰部有舊傷，所以會特別注意暖身與收操，並在運動時保持專注、意識自己身體狀態，就比較不會一直想受傷的事情；對哪個運動最有壓力？陳妤自嘲：「很多項目都偏沒天份，所以沒有最害怕的項目，但好像也沒有最有信心的。」她說自己偏平衡型選手，最喜歡持拍類的運動。至於和哪個隊友最有默契？她笑說：「每週都有不同的火花，我自己都覺得很神奇！」《全明星運動會4》MyVideo每周同步線上跟播中。