米其林23日公布台北、台中、台南、高雄2022年比必登推介名單，當中台南有27家店入選，不過米其林在官網貼出的府城食府蚵仔煎照，竟然蚵仔沒煎直接鋪上面，讓網友們疑惑有這道菜嗎？對此，府城食府表示，外露版蚵仔煎照是為了讓客人知道食材的示意圖，但一席話被網友痛批是「硬拗」。

「府城食府正宗台南料理」23日在臉書發文，指出小編被蚵仔沒煎的蚵仔煎照轟炸一整天，讓她也開始懷疑大家吃的蚵仔煎有什麼不一樣，還附上米其林蚵仔煎照與店裡煎的蚵仔煎做對比圖，一個蚵仔霸氣外露沒熟，一個則是全熟，但馬上就被網友起底，米其林的照片是府城食府官網的。

府城食府小編貼出蚵仔煎對比照，卻被網友踢爆米其林蚵仔煎照片是翻攝官網。(翻攝自府城食府FB)

對此，「府城食府」昨晚（24日）在臉書上感謝大家的批評指教，解釋原圖外露版蚵仔煎本意是要讓顧客清楚餐點食材為何的「示意照」，而對比圖是希望大家了解蚵仔煎實際上在餐廳出餐的樣貌，強調料理沒有對錯之分，未來會持續把關餐點，還趁勢推出優惠活動，只要名字與蚵仔煎同音者，來店出示證件可享一份免費蚵仔煎，且是非外露版。

然而網友們看了還是不買單，覺得店家說的「外露版蚵仔煎是讓顧客看清楚食材」根本是硬拗，紛紛留言：「硬拗，危機處理很糟糕的公司，本來是一件美事能被處理成這樣，笑死」、「典型的活動救商譽」，還轟「那喝牛肉湯也要放一隻牛嗎？吃炒鱔魚也要放隻魚在上面嗎？吃蝦捲要放一隻蝦嗎？你們府城食府正宗台南料理真是台南料理界的恥辱」。而該張「蚵仔沒煎照」也悄悄從米其林臉書下架。