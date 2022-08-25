邁入第12個年頭的庄頭藝穗節，去年因疫情停辦，今年重新登場，將上山下海走遍高雄26個行政區域，共舉辦45場表演，演出項目包括「庄頭音樂會」、「庄頭歌仔戲」、「庄頭戲劇」與「庄頭偶戲」，將廳堂等級表演節目搬到庄頭演出。

「2022庄頭藝穗節」將從8月底一路熱鬧到12月，推出「庄頭歌仔戲」、「庄頭音樂會」、「庄頭戲劇」與「庄頭偶戲」4種類型，在大高雄26個行政區啟動接連近5個月、45場的表演藝術大匯演。

精彩的節目演出之外，今年「庄頭藝穗節」也首次在演出前加上教育推廣活動，由薪傳打擊樂團、奇巧劇團、新古典室內樂團、豆子劇團、永興樂皮影劇團、金鷹閣電視木偶劇團、錦飛鳳魁儡戲劇團、天宏園掌中劇團帶來不同類型的表演藝術推廣與教育活動，讓民眾不只是看表演，也能有機會接觸到各類文化藝術的不同面貌。

最受喜愛的「庄頭歌仔戲」將推出24場優質好戲，有首次室內移到戶外表演之劇目：明華園天字戲劇團《水滸傳之梁山悔》及春美歌劇團《甲你攬牢牢》讓戲迷一飽眼福，還有明華園日字戲劇團《閻羅借魂》、尚和歌仔戲劇團《天河戀》、勝秋戲劇團《月下追登台帥》、秀琴歌劇團《薛剛傳奇》等精彩劇目，帶來一檔檔感人肺腑、高潮迭起的精彩劇碼。

高雄市文化局長王文翠表示，從2011年就開辦的「庄頭藝穗節」，是將廳堂級表演節目送到大高雄庄頭巡演，讓非市區民眾也能可以免除舟車勞頓，在公園、學校、廟埕就能欣賞精彩的表演節目，每場演出只要好天氣幾乎都座無虛席，顯見大高雄地區民眾對表演藝術的喜愛。