民進黨台北市長參選人陳時中持續展開拜會之旅，25日上午他赴北投向踏入政壇30餘載的「最強無黨籍」市議員林瑞圖請益。被問到市長參選人中誰執行力最好，林瑞圖說，他還在觀察誰最有誠意要開發士林、北投，但不要「人前手牽手，人後下毒手」，還透露歷任市長中就屬柯文哲最嚴重。

陳時中繼上次拜訪新黨市議員李慶元後，上午再到北投拜會林瑞圖，搶攻無黨籍票倉的意圖明顯，本次是由民進黨立委吳思瑤、北市議員洪健益牽線，北投士林、市議員參選人林延鳳和不少地方人士都陪同到場，表達對林瑞圖深耕在地的敬重，陳還特地準備早餐送給林瑞圖，兩人相談甚歡。

林瑞圖先是稱讚陳時中「不簡單」，連政治立場光譜差距甚遠的新黨都去拜訪，願意廣納善緣，也說陳在民調上表現不錯，民眾支持度高；陳時中回應，市政如果分你我就做不好，所以要聽聽不同人的想法，一開始就將人分類會很難做事。

談及市政議題，林瑞圖期許陳時中能爭取2038年的亞運舉辦權，並將關渡平原妥善規畫，著眼社子島建設，陳時中接著詢問林對北投士林科技園區的想法，林回應，因為發展人口需求慢慢增加，在交通上必須有改變，認為未來有增加輕軌的需要。

林瑞圖還話鋒一轉說，歷屆市長選舉前都會來找他詢問相關建議，「但選上後就......」，還直言是「人前手牽手，人後下毒手」，嚇得陳時中急忙說，自己絕對不會這樣做，會將議員建議帶回去討論。

媒體追問，歷任市長中誰是那個下毒手的人，林瑞圖也大膽回覆，自己認為是柯文哲，「說下去心頭就酸」，強調市長是父母官，必須要有仁慈之心，當前北投老屋這麼多，但危老改建的法令又很嚴苛，限制地方發展，「你看了會不會很傷心？」