馬鞍颱風已於今（25）日上午約10時30分在廣東電白區沿海登陸，登陸時中心附近最大風力12級（33米／秒），今明兩天廣東、廣西、海南、雲南等地將出現強風雨天氣。因應颱風接近，深圳寶安機場已取消今日14時前所有進出航班。

大陸中央氣象台表示，受馬鞍颱風影響，廣東西南部沿海、廣西南部沿海、海南島北部有大暴雨。預計馬鞍將以每小時30公里左右速度向西偏北方向移動，強度變化不大，登陸後強度逐漸減弱。

此外，冷空氣發力，大陸西北等地降水增多，北方不少地方已有涼意。但在冷空氣抵達前，四川東部、重慶等地酷熱依舊。

受馬鞍影響，深圳昨天已進入防颱風Ⅲ級應急響應，深圳蛇口郵輪母港全線停航，瓊州海峽客滾船停止發班。

深圳寶安機場今日凌晨3時至14時期間，所有進出之航班將暫停營運。深圳機場提醒旅客，應及時留意航空公司航班調整提示，提前確認航班計劃後再前往機場。