Fortinet®（NASDAQ：FTNT）今（25）日公布《2022 上半年全球資安威脅報告》（FortiGuard Labs Global Threat Landscape Report），顯示2022 年上半年偵測到的變種勒索病毒數量大幅提高，讓網路犯罪及攻擊更加猖獗。

FortiGuard Labs在過去半年內偵測到的變種勒索病毒高達1萬666種，較2021年下半年的5400種增加近一倍。而勒索軟體即服務（Ransomware-as-a-Service，RaaS）的犯罪模式也在暗網上日趨普及，網路攻擊者所組成的生態系蓬勃發展，受害組織必須考慮支付高額贖金來解決問題。

烏俄戰爭期間，駭客鎖定關鍵基礎設施發動資料破壞（Wiper）攻擊的次數大幅增加，且攻擊手法在技術上變得更加複雜、具毀滅性。根據 FortiGuard Labs 統計，2022 年上半年研究人員在針對政府、軍事機關和企業組織進行的惡意活動裡，發現至少7種主要的新 Wiper變種病毒，這幾乎相當於過去10年偵測到的 Wiper 變種病毒總數。為了將Wiper攻擊帶來的影響降至最低，組織必須採用由人工智慧（AI）及機器學習所驅動的網路偵測和回應（NDR）服務，以獲取更快的事件偵測和威脅回應，並同步完成異地與離線備份來確保資料安全。

FortiGuard Labs研發中心台灣區經理林樂表示：「2022 年上半年，我們觀察到駭客組織不斷調整攻擊策略，擴大犯罪組織規模並持續攻破企業的安全防禦。他們更加重視發動攻擊前的偵察環節，並採取更具威脅性的攻擊手段，像是勒索敲詐、毀損資料等，來獲取最大化的利益。為了應對這些進階和複雜的網路攻擊，我們建議企業採取整合式網路安全解決方案，同時考量縱向與橫向防護，即時掌握情資、偵測威脅類型，並關聯分析資料，以及早發覺異常行為，達到全方位的協作與自動化回應。」

此外，當大規模量子電腦發展成熟時，其龐大的運算能力將能夠在很短的時間內「解決」加密挑戰，破解當前的公共金鑰加密系統，這對線上裝置和資料帶來極大的資安風險，包括金融交易、關鍵基礎設施、無線更新機制等。恩智浦（NASDAQ：NXPI）與美國國家標準暨技術研究院發展出保護全球資料免受量子電腦的攻擊技術。