買房是人生大事，社區型的大樓，因有電梯、管理員、以及公設，是許多嚮往便利生活的買屋族首選，但房貸一背就是30年，買房之前，除了地點、價格、房型格局與屋齡屋況之外，還有哪些細節要留意？永慶房屋客法部經理陳繼先整理出社區5雷區，提醒民眾看屋時留意細節，找出優質社區，避險於千里之外！

雷區一、好怕惡鄰居？社區公告欄不可不讀。想在有限的時間內判斷有無惡鄰居在身邊，不能錯過社區的公告欄，除了能觀察住戶間關係是否和諧，也能看出有誰遭社區警告，像是非法占用走廊空間、吵雜聲量過大、沒有繳納管理費等。

雷區二、公共基金走向，留意管委會每季財報。若想得知社區管委會運作情形，通過公共空間與公用設施的整潔與維護狀態，足以略知一二。此外，若想進一步了解社區的公共基金支出，可以留意管委會的每季財報，了解支出是修繕多還是維護多，若公共基金存額過少，會使資金運用窘迫，而延誤如水塔損壞、外牆磁磚加固、公設空間維護、電梯維修等工程，影響生活品質甚至是居住安全！

雷區三、住家安全始於門，觀察管理員配置。不同社區的管理員與管理原則也各有差異，民眾看房時可以觀察門廳有無櫃台、警衛室等，來判斷是否有人員駐守，或是主動詢問管理員與住戶是否熟識、人員進出有無管制、白天夜間有無輪值、巡邏的配備用具與時間週期等，來判斷社區的安管層級是否符合期待。

雷區四、安管設備不能少，門禁系統攝影機都要有。除了管理員，出入口的安管設備也是維護社區安全的重要關卡，民眾在進出社區時，也可以從大門、車道、電梯等動線的門禁系統，來綜合判斷，社區是否有嚴格控管進出的人員身分。若是社區戶數較多，則建議民眾儘量挑選有樓面管制及24小時保全系統的社區，並多留意公共區域的攝影機數量，觀察攝影機架設位置是否有太多死角，像是停車場、地下室等。

雷區五、社區附近繞一圈，避免踩地雷。簽約前一定要到社區外繞一圈，除了能了解社區的周遭民情，還能查看是否有福地、電塔、宮廟、菜市場、夜市、加油站等嫌惡設施，避免吵雜、油煙與高人流等風險影響居住品質。也要順便觀察社區在上班時間的車流量、冷氣戶外機數量與夜間的點燈率，來加以判斷社區的入住情形，一般而言，住戶率低的社區，在安全性與管理運作上，都較難在短時間內看出問題。