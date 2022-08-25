公準(3178)將於今天下午舉行法說會，全球逐步擺脫疫情帶旺航太需求，且半導體產業可望持續成長，公準業績展望樂觀，公準表示，下半年可望優於上半年，全年業績可望創下歷年新高，明年亦樂觀看待。

公準以生產精密沖壓、成型模具及機械零件加工為主，公司於1996年開始切入航太電機致動器零組件、顯示器設備零組件(CVD真空製程腔體、CVD/PVD中小型零件)、半導體曝光機台零組件及能源發電機滑輪引擎零組件等產業應用，其中半導體產品主要是提供微影製程設備及檢測機台零組件、電子束檢測設備零組件，以及封裝製程模具/工具，目前主要客戶包括：艾司摩爾(ASML)、漢微科、日月光投控(3711)等國內外大廠，佔公司營收比重約50%。

在航太部分，公準產品包括：控制飛行器上升/下降/方向等作動功能的致動/伺服閥，應用於航空飛行器如飛機及無人機等；以及提供高速低延遲網路服務的低軌道衛星零件，隨著全球陸續解封，入境不再需求快篩陰性要求，航太需求預估將緩步恢復。

儘管俄烏戰爭及通膨升息對全球產業造成不小影響，公準因新產品放量，內部持續進行成本控制，今年上半年業績表現亮眼，其中第2季合併毛利率達28.75%，季增3.07個百分點，年增7.78個百分點，為106年以來單季新高，營業淨利率為17.3%，季增3.64個百分點，年增8.6個百分點，為105年以來單季新高，累計上半年稅後盈餘為1.22億元，年增2.2倍，每股盈餘為2.71元，已超越去年全年獲利，累計前7月合併營收為8.71億元，年增8.88%。

展望下半年，公準表示，半導體設備下半年訂單維持成長，低軌道衛星與上半年訂單持平，整體來看，下半年可望優於上半年，全年業績可望創下歷年新高。

因應公司未來發展，公準在路竹科學園區建置新廠，預計今年第4季完成，公準表示，該廠區主要生產產品為自動化半導體設備高階零組件產線，以及高階組裝產品，為公司營運再添動能。

展望明年，公準表示，隨著各國陸續的解封，入境不再需要快篩陰性要求，明年航太需求可望有較強勁的需求，雖然半導體產業有雜音，各國競相設置晶圓製造廠，目前來看，明年半導體設備產業需求仍可持續成長，至於顯示器產業較為謹慎，整體而言，樂觀看待。