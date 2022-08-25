人民幣兌美元中間價25日報6.8536，較24日的6.8388下調148基點。

另一方面，中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，25日開展人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2％。這是逆回購連續第22日定在同一規模，並繼續完全對沖當日到期。

據路透統計，公開市場本周共有100億元逆回購到期，周一至周五每日均為20億元。

此外，大陸財政部和人行24日進行400億元1個月期中央國庫現金定存招標，投放等量資金，中標利率為2.7％，較前次走低35基點。