國道5號雪山隧道北上路段23.2公里處，在今天（25日）上午10時40分，發生3輛自小客車追撞事故，雪隧一度因此封閉北上內外側雙車道，上午11時11分開放北上內側，11時15分事故排除後恢復雙線通車。

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