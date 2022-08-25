雪山隧道3車追撞 北上段一度封閉 11:242022/08/25 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雪山隧道北上段今天發生追撞事故，讓雪隧一度封閉北上路段。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道5號雪山隧道北上路段23.2公里處，在今天（25日）上午10時40分，發生3輛自小客車追撞事故，雪隧一度因此封閉北上內外側雙車道，上午11時11分開放北上內側，11時15分事故排除後恢復雙線通車。 林信吾逃亡17小時「換6交通工具」北上嘉義又返台南原因曝 逃亡17小時 台南殺警惡徒落網 WirForce睽違2年 2022年11月重返花博 TOYOTA首度跨界冠名贊助亞洲最大電競嘉年華 #雪山隧道 #封閉 #11 #北上 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中捷迎接千萬人次搭乘 9／11前抽紀念悠遊卡加碼送機票 11:262022/08/24 生活 全車12人！台南殺警凶嫌搭客運北上 遭逮時手槍已上膛 07:362022/08/23 社會 獨》警政署長、高市警局長同窗聯手 及時攔截逮捕殺警案兇嫌林信吾 11:532022/08/23 社會 監院指3＋11未積極溝通 莊人祥還原政策經過 14:232022/08/23 生活 監院僅要3＋11檢討改進 柯P嗆：陳時中負責了什麼？ 12:022022/08/23 政治 林信吾逃亡搭客運北上影像曝 11人與惡煞驚險同車3小時 18:472022/08/23 社會 車行通報載到殺警嫌 白牌司機被他要求「這動作」 幸運逃槍口 10:292022/08/24 社會 6交通工具7斷點 狡猾逃亡有前例 04:102022/08/24 社會新聞 台南殺警凶嫌狡詐換8車繞路北上 逃命17小時路線曝光 07:162022/08/23 社會 矽品佰元俱樂部22年捐助千萬 開學再幫孩子圓夢 11:152022/08/25 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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