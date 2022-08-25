在烹飪比賽節目《小小廚神美國版》的冠軍得主、台裔女童Liya（朱如茵）將其在比賽中獲得好評的2道料理食譜進行改良，作為台灣虎航的全新機上餐，虎迷10月30日起搭乘台灣虎航時，就有機會享用連地獄廚神Gordon Ramsay都讚不絕口的台式料理。

由世界知名米其林3星主廚Gordon Ramsay所主持的《小小廚神美國版》，在全球擁有高知名度，也是許多懷有廚師夢的兒童們渴望踏入的高水準競技舞台。今年播畢的第8季，由雙親皆來自台灣的Liya贏得冠軍，讓全世界看見台灣美食的魅力。

Liya比賽中多次以台式料理征服評審團的胃，台灣虎航此次與Liya合作，精選在比賽中製作的2道料理，克服機上的因壓力而有味覺的改變及餐點加熱限制，略微調整配方，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐，讓虎迷也能品嚐到小小廚神的特製美味。

「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」以沾烤醬汁來回刷烤雞肉至外皮略帶焦香，再搭配以醬油、蜂蜜、柚子汁等多種醬料調製而成的醬醋米粉。

「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」則把去殼草蝦裹粉油炸後，再淋上特調甜酸醬汁，並搭配鳳梨炒飯品嚐。

Liya表示，酸和甜是她記憶中的台灣味，也是2道料理的共同特色。醬醋米粉是爸爸時常在家煮給家人吃的料理；鳳梨炒飯則是某次回台灣吃過，覺得既特別又印象深刻的搭配，這次有略微改良配方，更適合在飛機上享用外，也希望台灣的乘客在品嚐料理時能感受到家鄉的味道。

台灣虎航指出，虎迷們即日起就可以在台虎官網（https://bit.ly/3PJSciS）上訂購，凡是於10月30日後出發的航班，皆可選購到Liya特製的美味料理。