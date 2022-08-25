台灣中小學面臨正式師資不足、代理教師遭濫用的危機，甚至還出現地方政府沒有保障代理教師一年的完整任期，除工作權不公之外，也連帶影響學生受教權。民眾黨立委邱臣遠與黨團主任陳琬惠今召開記者會，要求中央與地方政府重視學生受教權與代理教師工作權益，針對代理教師面臨的不公平待遇，政府應該有所作為。

邱臣遠表示，全國代理教師人數從107學年度的26938人逐年增加到110學年度的32239人，教育部統計也指出，從99學年度代理教師的占比僅7.3％，到110學年已增加到17％，等於平均每6位老師就有一位是代理教師，這也代表幾乎全台灣的小孩都有機會遇到代理教師，甚至每學期就要換一人，有家長投訴小孩讀到六級年共換了6位班導，嚴重影響「教學延續性」。

邱臣遠直言，地方政府也沒有善待代理教師，全台只有台北市、嘉義市、金門縣保障一年完整任期，另有19縣市只給10個月聘期。許多代理教師得在7、8月無薪酬交接行政職，根據現行法規，代理教師不得兼職，這兩個月也無法領取失業補助，工作權嚴重受損，這是政府嚴重違失，呼籲教育部要積極監督地方政府給予代理教師工作權、教育部應研議放寬代理教師的兼職禁令。

陳琬惠指出，監察院調查報告顯示，教育部有提供專案補助教師完整聘期及薪資，其中包含財力等級居後的縣市，不過地方政府依然存在薪資制度不同的問題，導致代理教師權益保障有落差，影響應聘意願，師資出現區域差異，受害的還是學生，政府應該從制度根本保障代理教師權益。

民眾黨團呼籲，政府應正視代理教師持續增加的問題，先從薪資與聘期著手，同時立法規範代理教師比例，才能讓教師專心教書、保障學生受教權。