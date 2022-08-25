異物哽住喉嚨相當危險，除了可能導致立即窒息外，還可能有後續發展。根據港媒報導，中國大陸一名2歲幼童因吃水果時大笑，不慎吞下果核，之後頻頻咳嗽和氣喘。事後家長帶幼童就醫，經檢查發現，支氣管有異物患有肺炎，元凶竟是那顆吃下的果核在體內發芽。國內醫師表示，因氣管環境潮濕適合植物生長，確實有可能發生此類事件。

根據港媒《香港01》綜合大陸媒體報導，廣東省佛山市一名2歲男童在邊看電視邊吃黃皮果，看到有趣情節後因大笑而不慎吞下果核，後來男童出現頻繁咳嗽和氣喘。送醫檢查後發現他的氣管遠端、右主支氣管有柱狀異物陰影，合併左肺肺炎。

該報導指出，醫生診斷分析異物落入氣管已有10天、可能堵住氣管，造成窒息，甚至有呼吸衰竭等危險。令人驚訝的是，透過支氣管鏡檢查發現，由於氣管內環境溫暖、潮濕，經過10天的「培養」，果核已經發芽膨脹，也增加取出難度。

書田診所小兒科醫師潘俊伸表示，由於人體呼吸時會有水氣進入，氣管內確實潮濕溫暖，可讓植物果實生長，若掉入主要氣管，人體會感不適而劇烈咳嗽，並藉肺部纖毛將異物排出，但若掉入支氣管，因支氣管有左右兩支，即使一側支氣管有異狀，因另一側仍能呼吸，反而不易察覺，致使果核能生長膨脹，造成更大的危害。

潘俊伸表示，臨床上，常見幼兒不慎將小物件或花生等吞入。他提醒家長，當幼童在吃有果核的水果、或小物件時，需多加留意，避免發生意外，一般而言，當患者因異物進入氣管而昏迷，事發後的前3至5分鐘是救人黃金時間，若超過5分鐘，恐令患者缺氧，導致其腦部造成不可逆轉的破壞，甚至導致死亡。