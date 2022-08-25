中國交通運輸部今天（8月25日）舉行新聞發佈會，交通運輸部運輸服務司副司長韓敬華介紹了目前全大陸保通保暢工作。

從交通網路暢通情況看，大陸全國高速公路和港口航道保持暢通，貨車通行過度管控問題總體上得到解決。與4月18日相比，8月23日全國高速公路貨車流量增長11％。

從物流指標運行情況看，與4月18日相比，8月23日全大陸鐵路貨物發送量、公路貨運量、主要國際航空口岸貨郵運輸量、郵政快遞業務量分別增長2％、6.2％、40.5％、33.1％，監測港口完成貨物吞吐量基本持平。

從重點樞紐運行情況看，7月上海港已全面達產，8月份以來，上海港貨櫃集裝箱日均吞吐量為13.7萬標準箱；浦東機場和白雲機場恢復至正常水平。

下一步，針對部分地區零星散發新冠疫情，交通運輸部將充分發揮大陸國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室作用，強化部門協同和部省聯動，高效統籌好疫情防控和物流保通保暢工作，全力以赴做好重點物資等運輸保障工作。

一是加強值班值守，全力保障交通網路暢通有序。持續加強交通網路運行監測，指導各地科學精準實施通行管控措施，堅決杜絕擅自關閉關停交通基礎設施、擅自設置防疫檢查站點；加強跟蹤調度和督辦轉辦，一事一協調解決物流不通不暢問題，嚴防通行管控層層加碼、「一刀切」問題反彈，全力保障交通網路暢通。

二是加強統籌調度，全力保障重點地區物資運輸。緊盯西藏、海南等地區疫情形勢變化，加強對涉疫地區及周邊地區的統籌調度，強化區域協同聯動，持續優化完善通行保障措施，全力做好涉疫地區醫療防控物資、生活必需品、政府儲備物資、郵政快遞等民生物資和農業、能源、原材料等重要生產物資以及重點外貿外資企業物資運輸保障工作。

三是加強督促落實，全力做好交通物流疫情防控。動態更新交通物流領域疫情防控工作指南，指導交通物流企業，以及公路服務區、港口碼頭、鐵路車站、航空機場等經營單位嚴格落實常態化疫情防控舉措，嚴格執行消毒消殺、佩戴口罩、核酸檢測、接種疫苗、健康監測等疫情防控要求，嚴防疫情通過交通物流渠道傳播。

四是加強總結評估，全力推動常態化機制建設。總結評估前期物流保通保暢工作中的經驗做法，著力補短板、強弱項，進一步健全應急物流保障工作機制，完善應急指揮調度體系，建立物流運行監測制度，推動物流保通保暢工作長效化、制度化、規範化運行，為常態化疫情防控形勢下做好物流保通保暢工作提供制度保障。