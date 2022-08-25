8月27日麗寶夏日演唱會卡司原子少年-地球。（麗寶樂園提供）

麗寶夏日演唱會倒數三天，原先印製的8萬張門票狂掃一空！麗寶樂園表示，消息一出湧入大量粉絲打爆客服電話、狂私訊小編，希望能再加印門票，讓還沒有機會到現場索票的粉絲們，能有機會近距離接觸偶像的一圓追星夢。還沒有搶到票的粉絲，趕緊把握最後一波機會索票入場。

麗寶樂園說，本次演唱會陣容集結「原子少年」四大天團－天王星、地球、水星、火星，總演唱時數將超過1小時，媲美個人演唱會規格唱好唱滿，加上只要符合麗寶渡假區內樂園、OUTLET、飯店、摩天輪、賽車場消費門檻，就能免費兌票入場，千載難逢、CP值爆高的演唱會，千萬不能錯過！

麗寶樂園指出，8／27(六)麗寶夏日演唱會當天由選秀節目－菱格世代DD52脫穎出的冠軍女團「G.O.F」揭開序幕、依序是「顏佑庭」、饒舌新秀「李杰明」、「ALL IN 5」、療癒系獨立樂團「理想混蛋」接力演唱，大家最期待的原子少年團在演唱會擔任壓軸演出，依序由水星、火星、地球開唱炸翻全場，最終迎接人氣超高的原子少年第一名天王星登場。

麗寶樂園表示，考量到粉絲們的安全，演唱會前一天8／26日不開放排隊、夜宿、佔位等行為，呼籲愛護原子少年的粉絲們配合麗寶樂園渡假區的安全防護與活動規範，演唱會當天8／27日早上8：00由麗寶OUTLET MALL二期科莫湖入口開放排隊，並配合現場工作人員指引動線，下午3：00依序開放進場。