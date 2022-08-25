王陽明試投棒球時速超過110公里，展現驚人爆發力。（LINE TV提供）

鄭人碩（中）試投棒球。（LINE TV提供）

SUN STAR明星棒球隊副隊長阿翔（前排中）、中華隊國手曹竣崵（前排左）及球隊經理罐頭（前排右）到場評估被改造者勇太的成果。（LINE TV提供）

LINE TV原創時尚實境節目《紳士任務》，由王陽明、鄭人碩及紳士導師群協助被改造者由內而外的改頭換面；本周被改造者是來自日本的藝人「勇太」，為了幫助他重拾信心，決定從他以前最愛的棒球運動下手，特別邀請明星棒球隊副隊長阿翔、中華隊國手曹竣崵及球隊經理罐頭協助幫忙。當勇太重新站上投手丘時，現場眾人一度因氣氛太過感人而淚灑球場，曾加入少棒隊的鄭人碩坦言：「每次看到被改造者快要成功，我都忍住（眼淚），我哭點很低，不敢在他們面前太脆弱，怕他們太沒信心，每次都鼻酸。」

勇太本身是日本311大地震的受災戶，當年因得到台灣的幫助才能繼續升學，夢想著如果有一天成為有名藝人，想要回饋台灣社會，不料來台發展卻因為語言隔閡屢屢受挫，越來越沒有自信，勇太的好友直言：「同樣是日本人，在比台灣文化或名氣，他比不過三原，同樣都是健身、搞笑又比不過夢多，所以很多時候他會處於一個很焦慮的狀態，不過勇太有一個優點，就是他好勝心很強，不願意服輸。」

事實上，勇太家庭背景不凡，爺爺曾經打進甲子園，後來進入日本職棒，而父親是大學棒球隊的教練，他自己在高中時也曾打過棒球，當時球速最快可達130公里，甚至曾入選日本全國代表隊，不料卻在一場比賽中受傷，造成複雜性骨折，導致選手生涯中斷。

眾人聽完勇太的故事後，決定從他最愛的棒球下手，請專業教練協助他訓練，希望重拾對棒球的熱情，並帶到生活中；王陽明陪伴勇太受訓時，親自下場測球速，沒想到一投球就丟出時速111公里，讓已經退步許多的勇太感到危機感，也因此激發出潛能。王陽明說：「很少人知道，但我小時候其實是有打過棒球的，看到勇太這樣子練，我從運動員的角度，我是很欣賞的，因為我知道這個過程非常難。他（勇太）後來也是有投到時速111公里，代表我來的目的真的有刺激到他，我覺得這樣是很開心的。」

本次節目邀請到SUN STAR明星棒球隊進行比賽，驗收勇太的練習成果，副隊長「浩角翔起」阿翔一登場就開玩笑說：「大家好，我號稱是演藝圈的黃金二壘手。」瞬間炒熱氣氛，另有中華隊國手曹竣崵、球隊經理罐頭來共同評估。主持群們以改造勇太，並讓他一圓棒球夢而努力，最後究竟是否能夠成功？更多精彩內容，請鎖定每周五晚上8點的LINE TV《紳士任務》。