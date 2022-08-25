郵政博物館高雄館延續臺灣文博會的高雄經典原味「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」，於本月10日至10月30日展出日治時期實寄封，及旗後、哨船頭、哈瑪星、壽山、高雄港、山下町及鹽埕埔等地古早明信片等難得一見的珍貴歷史印記，吸引各界喜愛古早藝文風的人士蒞臨參觀。

中秋佳節前夕，郵政博物館高雄館24日上午舉辦關懷長者公益活動，高雄市銀髮族協會劉美黛理事長特帶領20餘位協會長輩們到場參觀本次特展，博物館特邀請高雄市郵藝學會理事長郭玉燦先生以本次特展主題舉行現場講座，會後並由提供此次日治時期（西元1895～1945年）240件封片珍品的集郵家顏博政先生導覽解說。

今日活動令在場民眾驚喜的是第一名模林志玲父親亦為銀髮族協會成員，上午適逢松柏幼兒園團體師生校外參觀博物館，孩童們紛紛與長輩們合影，銀髮與幼兒世代相融、歡樂匯聚一堂。郵政博物館曾館長特致贈每位長者復古明信片一組及「古早ㄟ高雄」特展主題個人化郵票作為永久留念。

特展室營造的古早高雄氛圍，讓參觀民眾彷彿進入人生的時光隧道，長輩們也特別獻唱多首日治時期望春風、月夜愁、四季紅等流行歌曲，讓展場主題更加到味，中華郵政代售廠商亦致贈抗菌洗衣精及明星花露水予每位長輩，回味舊時難忘的家庭芬芳。