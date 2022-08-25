高溫持續發威！每天的天氣都好熱，使人疲倦又沒有胃口，而如果一直喝冰涼的飲料，恐怕只會使排尿增加，徒增脫水風險。這種時候，以蒸煮和涼拌為主，嚐起來酸辣清爽又開胃的越南料理，就可以拯救沒胃口的夏天啦！本篇精選了北台灣必吃的 8 家越式料理，趕緊筆記起來，找機會去吃吃看，重振你的食慾吧！

台北｜L.A PHO 越南美食餐廳

位在信義商圈的「L.A PHO 越南美食餐廳」，裝潢結合美式與越式的風格，空間寬敞而舒適，不用擔心吃得滿頭大汗。平時喜歡重口味食物的讀者，可以點他們家的酸辣火車頭越南河粉，而店家的招牌為越式火車頭河粉，河粉口感滑順，湯頭是以牛膝骨熬煮而成，再搭配生牛肉、熟牛肉、牛丸、牛百葉、牛筋等豐富配料，料多味美，能吃出食材的鮮甜唷。

地址：台北市信義區松壽路30號

營業時間：週一至週五 11:30-14:30／17:30-20:30；週六日 11:30-22:00

台北｜越鄉越南美食館

來到士林的「越鄉越南美食館」，別看店家小小一間，這裡可是能吃到豐富又多元的菜色呢！越鄉越南美食館提供近百種的料理，各式河粉、咖哩飯、薑黃炒飯、越南麵包、越式小點和甜點飲料皆應有盡有，好吃平價份量又足。不過，在天氣熱的日子，還是最適合來碗涼拌米線，配上涼拌花枝、海鮮、木瓜絲等涼拌菜，吃起來最對味。

地址：台北市士林區文昌路34號

營業時間：11:00-15:00／17:00-21:00

新北｜銘記越南美食

「銘記越南美食」以推廣養生與健康的飲食為理念，環境與裝潢也非常有越南風情，因此每到用餐時段總是吸引滿滿的人潮。而店家不僅餐點品項豐富，還有提供素食料理，所以素食者也可以盡情享用！炎炎夏日，推薦嚐嚐看他們家的鮮蝦春捲，裡頭包了蝦子、肉片、米線、小黃瓜以及特製醬料，兼具美味、清爽又低熱量，讓人立刻食慾大開。

地址：新北市汐止區康寧街536-1號

營業時間：周二～周五 11:30-15:00~17:00-21:00 （每週一公休）

桃園｜弎日• 越式手作料理

因為一週只營業三天，因而取其名的「弎日• 越式手作料理」，闆娘為中越混血，她把傳承自媽媽的地道胡志明口味，化為手作料理，希望能帶給大家有別於以往在台灣所吃到的口味。弎日主要以外帶為主，販賣新鮮現做的生春捲、炸春捲、牛肉河粉、越式烤肉飯、燒肉串法國麵包和乾拌烤肉米線，連檸檬魚露都是店家自己特調的，據說裡面添加了整顆檸檬和蒜末與辣椒，因此味道上比較多人可以接受，還一試成主顧呢！

地址：桃園市中壢區吉林路128之3號

營業時間：依臉書公告為主

桃園｜亞仙烘焙坊越南麵包

主餐吃不下飯，也吃不了麵的時候，何不吃麵包呢？位於桃園大園區的「亞仙烘焙坊越南麵包」，店家的後方就是自己的工廠，定時出爐香噴噴的法國麵包，總能吸引許多饕客前往。店家僅提供煎蛋夾心麵包、燒肉夾心麵包和燒肉夾蛋夾心麵包三種品項，但全都料多實在，且超有飽足感，而喜歡吃辣的讀者，可別忘了跟店家表示要加辣，他們就會在麵包裡放入生辣椒，吃起來是涮嘴又不膩口。

地址：桃園市大園區中華路19號

營業時間：06:30-16:00（週一公休）

桃園｜越啡 Viet Cafe

靠近桃園高鐵站附近的「越啡 Viet Cafe」，是較為少見的質感文青風越南料理餐廳，店家提供豐富的越式特色料理，以及越式黑咖啡、越式煉乳滴漏式咖啡組、越式煉乳咖啡等飲品，特別適合在夏日裡消暑品嚐。編輯推薦大家點他們的煉乳滴漏式咖啡組，先是啜飲越南咖啡獨有的香氣，接著再將煉乳倒入咖啡之中，感受一下結合咖啡苦味和煉乳甜膩的暢快滋味，頓時有種彷彿置身在越南的感覺呢！

地址：桃園市中壢區民權路四段740號

營業時間：11:00-21:00（週一公休）

新竹｜金福越式河粉 King Pho Cafe

「金福越式河粉」鄰近新竹市立文化中心周邊，裝潢走高質感路線，內用還提供泰式奶茶、越式鹽漬檸檬汁喝到飽，以及免費加九層塔、豆芽菜和檸檬塊，讓大家適時為自己的餐點做調味。而店家招牌的越式生牛肉湯粉，湯頭鮮甜，河粉Ｑ彈，建議喝完原味之後再加入檸檬汁和九層塔，嚐起來又會是另一種風味，微酸清爽讓人忍不住一口接著一口。

地址：新竹市北區北大路166巷1弄2號

營業時間：週一至週日：11:30～14:30、17:30～21:00

新竹｜明昌越式餐館

「明昌越式餐館」的闆娘為越南華僑，她從小學習奶奶的好手藝，於是長大後便想開店，傳承正統的越南口味。明昌越式餐館的招牌為牛腩湯法國麵包，其法國麵包為酥中帶軟的口感，而牛腩湯是由紅蘿蔔、牛腩以及牛大骨等食材熬煮而成，不只單吃就很好吃，把麵包吸滿湯汁後享用，更是一絕呀！

地址：新竹市東區學府路369號

營業時間：11:00-20:00