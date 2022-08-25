同為中華大學校友的國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，秀出自己的碩士論文比對結果。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

論文比對系統對照表。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

前新竹市長林智堅碩士論文，被台大與中華大學兩校撤銷碩士學位。同樣是在中華大學取得碩士的國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘指出，綠營為了選舉持續欺騙選民，結果兩度翻船，讓民眾看清綠營毫無是非。他更秀出自己在中華大學的碩士論文比對結果表示，自己主動在台大的Turnitun論文原創比對系統進行比對，結果在引用相似度24％以內的級距，在專業與誠信兩方面真金不怕火煉。

謝福弘堅信，參選人不但需要具備專業，更要具備誠信，他痛批民進黨為了選舉全黨救一人，硬拗林智堅沒抄襲，甚至不惜槓上台大的學術誠信，如今林智堅的台大與中華大學的碩士學位被雙殺，就是參選人毫無學術專業與政治誠信的表現。

謝福弘並肯定中華大學敢面對政治壓力做出正確的決議，也表示自己在研究過程不斷思索如何對苗栗的水利與經濟創造更大的價值，未來當選縣長，一定以專業與誠信打造更繁榮的苗栗縣。

謝福弘的碩士研究方向在灌溉區節餘水的加值化，主要是對日益短缺的水資源，如何善用節餘出多餘的農業用水量，充份供應工業標的的用水需求，提供不同程度的用水保障，確保工業產能，建立「水」就是「財」的經濟概念，對水資源做有效率的多角化經營，創造多贏的局面。

謝福弘碩士論文引用的內容包含必要性的政府單位的數據、財經研究單位的數據，這些都在比對檢視的範圍，還能保持在如此低的引用相似度級距內，突顯謝福弘的真才實學，用誠信的態度做好福國利民的準備。

謝福弘表示，看到民進黨推出的參選人欺騙選民，還傾全黨之力為欺騙者護航，不但是對學術專業的污辱，更是政治誠信的沈淪。身為國民黨提名的縣長參選人，他一定會秉持專業與誠信，為國民黨守住苗栗縣，也為苗栗民眾打造更繁榮的苗栗大未來。