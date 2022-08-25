蘋果宣布將在美西時間9月7日上午10點（台灣時間9月8日凌晨1點）舉辦線上秋季發表會，屆時新一代iPhone 14系列手機與Apple Watch series 8等新版智慧錶等新產品可望登台亮相。按照慣例，台灣可望列入首波開賣的市場名單。

蘋果這次發出的邀請函以黯黑宇宙為底、以點點星塵排出蘋果標誌，並在下方打上這次的活動主題「Far out」（超乎尋常），暗示宇宙中最妙不可言的產品即將問世。而不同顏色的星塵或許暗示新iPhone手機提供的顏色選擇可能更加繽紛。

業界普遍預期蘋果將在今年秋季推出4款iPhone 14手機，分別為 6.1吋的iPhone 14和iPhone 14 Pro，以及6.7吋的iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro Max。

其中，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max採用的處理器將升級為A16晶片，而iPhone 14和iPhone 14 Max則採用與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片。

此外，市場盛傳iPhone 14 Pro/14 Pro Max旗艦機的主鏡頭規格將從1200萬畫素升級到4800萬畫素，而前置鏡頭光圈將升級至f1.8。

據傳新一代iPhone手機也將以「驚嘆號」的挖孔設計取代「瀏海」螢幕設計。

iPhone 14據傳將提供綠、紫、藍、黑、白、紅等六個顏色，紫色為新色，將取代粉色。iPhone 14 Pro據傳將提供綠、紫、銀、金、石墨等五色選擇，紫色為新色，取代天峰藍。

市場並預期蘋果將在這場發表會推出三款新版Apple Watch，分別為Apple Watch S8、Apple Watch SE2，以及專為運動員打造的全新耐用款Apple Watch Pro。