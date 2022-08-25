民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）今午參訪桃園市大園區國巨洋傘文創園區。（蔡明亘攝）

林智堅碩士學位遭「雙殺」 鄭運鵬回應了

前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士論文遭雙殺撤銷學位，外界關注當初全黨救一人，始終力挺林的民進黨人士是否繼續相挺。民進黨桃園市長參選人、立委鄭運鵬今表示，林是在最大壓力下，選擇厚道方式自己承受，完全尊重他的選擇。另對國民黨桃園市長參選人張善政要求綠營道歉，鄭則說，藍營從頭到尾都想扭曲選情，他不會隨之起舞。

對於林智堅2論文都被校方認定抄襲，鄭運鵬表示，林是在最大的壓力之下，選擇厚道方式自行承受，為不影響選舉，追求自身權益，對此完全尊重。

張善政今也公開喊話，要求民進黨為此道歉，鄭運鵬直言，國民黨從頭到尾都想扭曲選情，給大家最大的政治壓力，這也是林最大壓力來源，對手希望他們因此認輸屈服，想讓民進黨所有選情受影響，不應該跟著國民黨起舞。

「不覺得有什麼壓力！」鄭運鵬也提到，宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，才是對國民黨選舉、操守、國家公益真正有影響的事，遺憾張善政對此視而不見。鄭說，桃園市長鄭文燦當選前、他當選立委前，桃園昔日政風特權橫行，張一句話也沒說，質疑若張未來當選，政風恐走回頭路，未來桃園市民與合法企業恐受損失，呼籲張應說明清楚對政風如何看待，才是選舉本質所在。

鄭運鵬說，張善政配合國民黨在此事的政治壓力，就是一種膝跳反應、隨波逐流的選舉方法，說出什麼話應自己負責，但桃園市民不會再讓過往惡習回到桃園，這是張必須要面對的。

此外，針對民進黨前立委鄭寶清傳出有意參選，鄭運鵬重申，黨內前輩對選情有所擔心，表示民進黨的選舉不只桃園，對全國來說都是關鍵時刻，相信他們的擔心也代表現在最需要團結，每位前輩都會有智慧一起度過這關。外傳台北市長柯文哲可能幫鄭寶清站台，鄭運鵬則說「這不是操之在我」。