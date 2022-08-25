績優建商日勝生集團（2547）近年橫掃建築界各大獎座，更摘下國際金銀雙獎，成為台灣營建業之光，受業界矚目，近年，深諳綠色意識抬頭，日勝生戮力推動「ESG永續城市」與「綠能循環經濟」企業理想，更落實於板橋浮洲『日勝幸福站—發現之旅』，作為全台首發響應政府合宜住宅之企業，日勝生與政府、社會大眾一路同在，終在今年六月全球榮耀回甘。

日勝生以綠色意識 迎頭直追站上國際

日勝生放眼國際，有鑒於國際公共住宅總量比例：荷蘭有34%、英國20%、美國6%、高地價日本亦達6.06%，並於1970年代開始由各級政府出資興建，反觀台灣，則僅有0.08%，企業使命使然，日勝生領頭積極響應政府政策，當面對板橋浮洲這片土地，日勝生深信，唯有「綠色永續」才是這座城市應允的高度視野，堅持「綠建築」與「智慧建築」雙鑽石標章承諾，超越法規，回歸惺惜生活者的初衷，成就今日板橋《發現之旅》廣達5.8萬坪綠色社區，更迎來國際建築界奧斯卡美譽的「全球卓越建設獎」最高榮耀！

美國波特蘭「濕地回歸」全球注目 板橋《發現之旅》將濕地珍貴延續到社區

日勝生亦深感全球極端熱浪，借鏡國際「濕地回歸」成功典範—美國波特蘭Tanner Springs Park，原濕地發展為工業區後，歷經產業變遷，政府重新再將濕地還給城市、還給大自然，成為人與自然全然共生的休憩濕地；而在板橋《發現之旅》，毗鄰大漢溪沿線最大66.4公頃浮洲濕地公園，把濕地的珍貴延續在社區規劃裡。

日勝生打造藍綠帶交織的韌性微型城市，借鏡波特蘭把部分城市還給自然，迎回水域生態。(圖／日勝生集團)

台北難得「綠托邦」微距板橋亞東醫院站 導入循環能源 ESG永續實踐 顛覆以往居住體感

濕地生態循環系統導入社區，涵養2.5萬坪綠地及12萬株、89種喬灌木，6座生態跳島，並設置生態雨水儲集系統，可回收再利用的保水滯洪量達6,166噸，綠地每年可減少二氧化碳排放量3,001公噸，約當於7.8座大安森林公園一年碳吸附量。

同時，為支持永續循環發展，日勝生更跨足循環經濟與廢轉能領域—「日勝生中鼎企業聯盟」積極參與桃園水資源再生BOT計劃，預估每天至少可供給4萬公噸再生水，更將這份循環概念導入板橋《發現之旅》，集團資源整合共榮，「台灣永續先行者」美譽實至名歸。

民生社區的街、台大校園的樹 跨代心奢遇 六米樓中墅

實際走訪板橋《發現之旅》，富藏了12萬株大樹，建築之間街道寬廣，讓原居住民生社區逾30年已購客戶錢先生感動遇到台北如此稀珍『庭院宅樓中墅』：「在一樓規劃雙主臥，其中一個可以給長輩做使用，在相互照顧上非常體貼便利，樓中樓讓生活有了區隔，又有彼此！」亦分享退休多年的父親，過去總愛往台大校園散心，因為鍾情擁有歲時歷史的老樹濃，「這裡，幾棵大榕樹都是當年榮工處保留到現在，六十年以上，這到哪裡去找!」 錢伯伯從此不用舟車勞頓尋覓森林，近在《發現之旅》。

室外規劃8-22坪私家綠園，親手種下綠窗景緻，在家享受健康生活。(圖／日勝生集團)

室內規劃6米樓中樓，分層各自設有主臥室與獨立衛浴，可跨代共居、職住共融。(圖／日勝生集團)

板橋 亞東醫院站｜一樓庭園宅 6米樓中墅｜68坪孝親大三房｜

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