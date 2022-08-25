選戰倒數3個月，國民黨新竹市長參選人林耕仁25日持續深入基層，針對中華大學昨判定林智堅論文抄襲，沈慧虹僅回覆41字，林耕仁表示，過去沈慧虹還說「林智堅不會抄襲也沒必要抄襲」，如今這句話卻不見了，難道是發現林智堅非常有必要抄襲？

林耕仁25日在市議員黃文政、議員參選人陳清智、徐美惠、立委鄭正鈐辦公事副主任黃希聖陪同下，到東區公園里進行家戶懇託拜票，隨後到花園福地參拜祈福。

中華大學昨判定林智堅論文抄襲，沈慧虹僅回覆41字，林耕仁說，沈慧虹說她尊重林智堅市長個人的決定，但林耕仁強調，林智堅哪有決定的權利？他是被中華大學認定抄襲論文，繼台大之後二度被認定抄襲，鐵錚錚的事實就擺在眼前。

林耕仁也進一步說，在林智堅力挺下參選的沈慧虹，過去始終聲稱「相信林智堅的清白與誠信」，認為林智堅「不會抄襲也沒必要抄襲」，林耕仁反問，如今這句話怎麼不見了？難道是發現林智堅不但會抄襲，而且「非常有必要」抄襲？

至於矯正署說殺警兇嫌不是脫逃，而是「逾假未歸」，林耕仁則說，法務部2014年官網就公告「放假探親，逾假不回監即是脫逃」。他批評，當社會因為殺警案感到義憤填膺，執政黨只會玩文字遊戲、粉飾太平，說法一變再變，遇到民怨才轉彎，完全社會治安視為無物，全民都在關心外役監管理，執政者卻只想用謊言來掩飾，實在令人失望透頂。

而網友灌爆蔡英文總統臉書，指總統就是不講執行死刑，林耕仁說，民眾要的不是執政黨修法補破網，或是總統文青式回應，而是想要知道，有多少外役監受刑者逃亡在外，正義如何伸張，社會治安如何被確保，警察執勤安全如何再提升。

林耕仁也說，民眾對於從重量刑甚至死刑的立場，都反映法律必須維持公平正義最後一道防線以及遏止重大犯罪的的訴求，總統如果沒有立場，一再選擇逃避，只會讓民眾對政府維護治安的能力失去信心。