高雄市中山工商雖受疫情影響招生，但仍有近300名東南亞僑生來就讀，足球運動盛行的越南籍僑生，在綠油油的操場上踢著他們的「國球」，來一解思鄉情愁，即便光著的雙腳踢到起水泡，仍樂在其中，看得本地生目瞪口呆。

中山工商校長林昭億表示，越南人視足球為國球，人人熱愛足球，但在越南租場地每小時要台幣300元至450元，加上球鞋價格昂貴，青少年往往就赤腳找塊水泥地踢球，經常踢到腳破皮或起水泡，仍甘之如飴。雖然受到疫情衝擊，但僑生班仍照常開辦，八月起首波有104位越南籍生入境，隨後馬來西亞、印尼、泰國、緬甸等國共近300人來台，分別就讀資訊、電子和美容科。

擔任僑生班導師的陳雅玲，曾是足球國腳並擔任過中山工商女足教練，她表示，首批越南籍新生依防疫規定解除隔離抵達學校，當天下午都還沒熟悉校園環境，一看到操場綠油油的足球場，就好像看到寶貝似的，打著赤腳踢起足球來，臉上洋溢滿滿幸福感。身上也有足球魂的陳雅玲，對越南生熱愛足球的舉動，心有同感，經常犧牲假期隨隊參加僑生校外聯誼或足球賽，並配合校內僑生足球競賽、踢毽子等活動，深受僑生愛戴。

資訊科僑生班二年級的傅日祥透露，剛來台還沒到公司實習，只能光腳踢球，拿到建教公司第一份薪資時，第一件事就是衝去買雙夢寐已久的足球鞋犒賞自己，迄今球鞋還穿得好好的。傅日祥目前擔任僑生足球隊隊長，負責前鋒位子，他感謝校方和師長的支持，讓他透過足球與越南同鄉聯繫感情，也藉此強身、紓壓並排解思鄉之情。