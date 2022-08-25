美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員在現場拍下照片並散布出去。陪審團今天命令洛杉磯郡賠償3100萬美元給布萊恩的遺孀及共同原告。

綜合法新社與路透社報導，2020年1月26日當天，警方和消防員趕到事故地點，拍下現場慘況，包括洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩和他13歲女兒吉安娜（Gianna）血肉模糊的遺體。

布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）2020年9月在美國地區法院提起訴訟，主張洛杉磯郡警方和消防員在未經批准的情況下散布事故的殘忍照片，包括分享給一間酒吧裡的顧客。

訴狀陳述道：「想到警長副手、消防員和大眾對著亡夫與孩子沒必要示眾的照片目瞪口呆，布萊恩女士（凡妮莎）就感到不舒服。她活在恐懼裡，擔心自己或孩子們有天會在網路上看到摯愛親人的可怕照片。」

此案共同原告徹斯特（Chris Chester）的妻女也在事故中喪命，他和凡妮莎在為期2週的審理過程中，說明了自己生怕這些照片有天可能會在網路上浮現。

洛杉磯郡則辯稱，這些照片從未對外公開，官員們一直不遺餘力，要從設備上清除這些照片。

洛杉磯郡官員說，上述「劇烈的情感及精神傷害」並非洛杉磯郡或這些照片引起，而是由墜機事故本身造成。

法院下令洛杉磯郡分別賠償凡妮莎和徹斯特1600萬美元和1500萬美元。

凡妮莎的律師拉瓦伊（Craig Lavoie）說，他要替籃球偉人、洛杉磯英雄布萊恩及他的遺孀要求「正義和究責」。

拉瓦伊說：「我們是因為蓄意行為而對簿公堂，洛杉磯郡侵害了布萊恩女士及徹斯特先生的憲法權利。」他請求陪審團讓洛杉磯郡基於「職員違反憲法」一事負責。

布萊恩2020年1月26日搭乘塞考斯基（Sikorsky）S-76直升機，墜毀在洛杉磯近郊的山坡，機上9人全數罹難。調查結果顯示，直升機可能是在飛入濃霧後迷失方向。

一般認為布萊恩是史上最偉大的籃球員之一，他在洛杉磯湖人20年的輝煌生涯中，成為這項運動的最佳代言人。他從1996年高中畢業後開啟職業生涯，一直打到2016年退休為止，曾5度拿下NBA總冠軍，還曾助美國男籃在2008北京奧運、2012倫敦奧運奪下金牌。