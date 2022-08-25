廣運(6125)自動化事業近2年來營收成長健康，主要受到台商大舉回台投資，加上新冠疫情，業者紛紛對高度智慧自動化需求勁揚。廣運去年在自動化營收約18億元，但目前到手訂單金額已逾50億元，預計會在3年內交付完畢，今年自動化營收年增逾1成，接單情況熱絡。

廣運自動化事業群總經理柯智鈞表示，廣運自動化未來將聚焦五大重心，包括：智慧製造、智慧物流、AMR(自主移動機器人)無人載具、第三類化合物半導體長晶設備及結合淨零碳排及戰情中心的節碳解決方案等五大重心，預料未來幾年都會為公司挹注不錯成長動能。為了對淨零排放有更深入的研究，柯智鈞甚至還拿到了有關碳排的相關報照。

廣運自動化事業群占廣運整體營收約45%，預計未來3年內可預測的訂單動能佳，至於毛利率方面也能有不錯的維持，在政府標案方面，政府允許工程費用可依物價調整指數追加，這部分讓工程期較長的接案，不致受物價飆漲而嚴重侵蝕毛利。

廣運目前在新倉儲物流，涵蓋客戶有全聯、蝦皮、中華郵政、遠雄港(5607-TW)、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟(康是美)及統昶等。在半導體方面，廣運成功開發出第三類半導體碳化矽(SiC)長晶製程設備，並朝大尺寸長晶設備技術持續推進。至於太極子公司盛新材料公司，引進鴻海集團旗下鴻元國際成為策略投資人後，目前正按計畫以每期安裝8~10台長晶設備目標進行，目標要達到65台長晶設備，相關產品已陸續送樣給鴻海集團進行驗證，預定明年第1季正式放量。