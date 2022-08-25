通過分類、研磨、再造粒和共混等物理工藝回收再利用塑膠廢棄物是實現循環經濟的重要路徑之一。科思創宣佈在上海一體化基地開工建設其首條專用於聚碳酸酯回收再生材料共混生產的物理回收（MCR）生產線，旨在滿足市場對消費後回收再生（PCR）產品等更永續解決方案日益增長的需求，主要覆蓋電子電氣、汽車和消費品等應用領域。

該生產線投資額超過2700萬歐元，計畫於2023年投入運營，每年可生產超過2.5萬噸含有物理回收成分的高品質聚碳酸酯及合金。公司計畫到2026年，將在亞太地區的回收再生聚碳酸酯供應能力提升至超過每年6萬噸。

科思創商業長蘇智雅（Sucheta Govil）表示，該MCR生產線是我們在踐行循環經濟承諾和實現2035年氣候中和目標道路上又邁出一步。」回收利用塑膠廢棄物對循環經濟至關重要，可有效應對全社會共同面臨的重大挑戰。我們將通過繼續投資不斷擴大和提升回收再生塑膠的生產能力，引領產業生產含更高回收成分的材料。

科思創工程塑料事業處全球總裁王麗在開工儀式上表示，為了滿足下游客戶對更永續和更具循環性的解決方案快速增長的需求，我們將繼續加大投資擴大生產能力。該MCR生產線表明了我們致力於在亞太，尤其是中國推動向更永續產品轉型的決心。

科思創還將改造升級其位於泰國瑪塔府基地的共混生產線，使其具備生產物理回收聚碳酸酯的能力。該改造計畫將於2022年底完成，從而繼續滿足東南亞市場各行業對PCR聚碳酸酯產品的需求。根據目前預測，到2030年，PCR產品將佔據該生產線10％的年產量。

科思創工程塑料事業處全球生產運營負責人Nicolas Stoeckel博士表示，在中國和泰國的投資專案不僅僅為了擴大產能，更重要的是提升生產回收成分更高且品質更穩定的產品的能力。亞洲是領先的PCR聚碳酸酯生產地，這些項目進一步證明了這一點。

位於上海和泰國瑪塔府的這兩條生產線將大幅提高科思創PCR聚碳酸酯規格模克隆 R和拜本蘭 R 的產量，這些產品含有高達75％的回收成分，可減少最多50％的碳足跡，並同時滿足產品性能和歐盟生態標籤的要求。