全球不確定性猶存，金融市場波動仍未歇，股債市偏震盪，利用多重資產基金布局，兼顧資本利得報酬與息收，同時透過分散配置降低投資組合波動，統計近三個月多重資產基金績效普遍上漲，顯示在機會與風險並存的投資環境下，有利穩中求勝。

投信法人表示，儘管美國通膨已有見頂的態勢，全球大宗商品價格與物流成本，也顯現大幅回落，不過在俄烏戰事膠著、歐洲通膨依舊高漲、歐洲央行（ECB）可能加速升息，及美國聯準會（Fed）激進升息步調是否持續均受到關注，也使得金融市場震盪難平。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，近期市場關注焦點，逐漸由通膨轉向經濟是否能軟著陸，以美國來看，內需消費動能仍佳，勞動市場持續改善，也提供美國內需消費堅實的支撐，整體而言景氣尚屬穩健。今年儘管Fed貨幣政策緊縮立場調整，推升公債利率走揚，經濟增長動能雖有所放緩，但衰退機會低，仍可在金融市場中尋找投資機會。

不過後續還須持續關注Fed政策動向、通膨壓力是否進一步緩解，及經濟數據表現，短期行情對經濟風險的疑慮，料將持續影響資產價格，使其仍可能有較大的波動風險。

徐煒庠認為，投資布局方面，仍持股優於債看法，長期來說股票仍是抗通膨的最佳資產，建議不妨將經濟仍屬穩健，且企業競爭力仍強的美股作為主流核心配置，透過多元主題趨勢布局，既把握成長契機，也有助分散投資風險。

並適度搭載優質收益資產，如非投資級債、特別股等，強化投資組合收益能力，達到資本利得、收益、波動管理等需求兼顧的投資目標，面對市況變化也更能穩健應對。