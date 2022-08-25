近期大陸各月金融資料出現一定幅度波動，尤其7月新增信貸規模回落較多，反映出有效需求仍未完全恢復，經濟斜率再放緩，穩增長預期僅小幅升溫，政策針對性加大力道仍有空間，人行再次調降LPR報價利率，有助振興房市，為實體經濟注入更多資金流動性，支撐A股延續中期反彈格局。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，大陸近期政策上密集督導前期穩增長舉措落實，並針對性加大財政貨幣力度，地產領域紓困政策正加力，穩信用、保交付、促需求同步發力。

今年8月15日人行宣布下調MLF和逆回購利率各10個基本點（1個基本點是0.01個百分點），LPR下降有利提振短期和中長期的信貸需求，尤其是5年期以上LPR下調15個基本點，將有利於降低購房者成本，並帶動股市動能。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，當前陸股處於區間震盪格局，整體仍是偏多基調，指數短期震盪後，有望延續先前的慢漲節奏，市場結構性機會依然很多，8月底是A股上市公司期中報告披露高峰期，持續重點關注企業盈利情況。