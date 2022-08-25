由於台灣上空仍有雲系發展，影響太陽光電發電效率，且北部仍是夏季高溫炎熱氣候，部份地區甚至有出現37度的機會，連帶用電量也持續增加。根據台電預估，25日尖峰用電出現在下午1點至4點之間，預估最高用電量3,970.0萬瓩，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。

根據台電網站顯示，25日預估最高用電3,970.0萬瓩，最大供電能力有4,262.3萬瓩，預估尖峰備轉容量292.3萬瓩，預估備轉容量率7.36％，代表供電吃緊，系統供電餘裕緊澀。